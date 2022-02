Europa League, Copa do Brasil, Copa do Nordeste… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Arsenal x Wolves, Napoli x Barcelona, Campinense x São Paulo e muito mais!

A agenda esportiva de quinta-feira será marcada pelos confrontos da Copa do Brasil. A Europa League preenche o dia com grandes duelos. A Copa do Nordeste e Superliga também dão as caras para abrilhantar o dia do fã de esporte.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

Europa League

​14h45 – Lazio x Porto

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

14h45 – Real Sociedad x RB Leipzig

Onde assistir: Star+

17h – Napoli x Barcelona

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star+

17h – Rangers x Borussia Dortmund

Onde assistir: ESPN e Star+

Campeonato Inglês

16h45 – Arsenal x Wolves

Onde assistir: Star+

Copa do Nordeste

21h30 – Bahia x Sampaio Corrêa

Onde assistir: ESPN e Nordeste FC

21h30 – Sport x Botafogo-PB

Onde assistir: Nordeste FC e TikTok

Superliga

19h – Cruzeiro x Minas

Onde assistir: SporTV2

Copa do Brasil

15h30 – Nova Iguaçu x Criciúma

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h30 – São Raimundo x Manaus

Onde assisitr: Premiere

19h – Bahia de Feira x Coritiba

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Campinense x São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

