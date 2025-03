Europa entra em horário de verão neste domingo; veja o que muda nos mercados

A Europa entra em horário de verão no domingo, 30 de março, adiantando seus relógios em uma hora. Com isso, as cidades de Londres e Lisboa estarão quatro horas à frente de Brasília.

Berlim, Bruxelas, Paris, Madri e Roma ficarão cinco horas à frente de Brasília.

Já Atenas, ficará seis horas à frente de Brasília.

Assim, as bolsas de Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Madri e Lisboa vão operar das 4 horas às 12h30 (de Brasília) a partir da segunda-feira, 31.

O horário de verão na Europa terminará em 26 de outubro.