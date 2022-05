Europa eliminará obrigatoriedade de máscaras durante viagens aéreas na próxima semana

LONDRES (Reuters) – As máscaras faciais não terão que ser usadas em aeroportos e em voos na Europa a partir de 16 de maio, disseram a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) nesta quarta-feira.





“A partir da próxima semana, as máscaras faciais não precisarão mais ser obrigatórias nas viagens aéreas em todos os casos, alinhando-se amplamente às mudanças nos requisitos das autoridades nacionais em toda a Europa para o transporte público”, disse o diretor executivo da EASA, Patrick Ky.

Itália, França, Bulgária e outros países europeus estão flexibilizando ou encerrando muitas ou todas as suas medidas para conter a propagação do coronavírus.

Várias companhias aéreas dos Estados Unidos disseram que não exigiriam mais máscaras em abril, depois que um juiz federal na Flórida decidiu que a obrigatoriedade de uso de máscaras do governo dos EUA no transporte público era ilegal.

A diretora do ECDC, Andrea Ammon, disse que, embora o uso de máscaras não seja obrigatório, “é importante estar ciente de que, juntamente com o distanciamento físico e a boa higiene das mãos, é um dos melhores métodos para reduzir a transmissão”.

Espera-se que as regras para o uso de máscaras variem após a retirada da obrigatoriedade, com as companhias aéreas instruídas a incentivar os passageiros a usar máscaras em voos de ou para destinos onde o uso de máscara no transporte público ainda é obrigatório, disseram as agências.

