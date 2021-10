Europa: bolsas fecham sem direção única, com ganho de ações ligadas a commodities

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 11, em meio a um volume menor de negociações por conta do feriado de Columbus Day nos Estados Unidos. Ações de companhias ligadas a commodities industriais se destacaram hoje nas praças do Velho Continente, acompanhando as altas nos preços do petróleo e de metais básicos no mercado futuro.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,05%, aos 457,53 pontos.

O FTSE 100, de Londres, foi o que registrou melhor desempenho dentre os principais índices acionários europeus, em alta de 0,72%, aos 7.146,85, na máxima diária. O papel da mineradora Anglo American (+5,20%) liderou os ganhos, em alta seguida por outras companhias do setor, como Rio Tinto (+3,49%), Antofagasta (+4,18%), Glencore (+3,29%) e BHP (+3,21%).

O setor teve dia positivo diante do salto de 9,44% do minério de ferro em Qingdao, na China, na retomada das negociações do insumo. O desempenho do minério de ferro ainda impulsionou os preços de metais básicos no mercado futuro, tanto em Nova York quanto em Londres.

O petróleo também teve dia positivo, e o barril do WTI chegou ao seu maior valor em sete anos durante a manhã. O movimento deu tração a ações de petroleiras europeias, como a francesa Total Energies, cujo avanço de 2,01% ajudou o índice CAC 40 a fechar em alta de 0,16%, aos 6.570,54 pontos. Movimento similar ocorreu em Frankfurt, com a Siemens Energy subindo 2,41%. O índice alemão DAX, porém, teve leve baixa de 0,05%, aos 15.199,14 pontos.

Com o feriado nos EUA, investidores europeus focaram no noticiário econômico local, que contou com discursos de dois dirigentes do Banco Central Europeu (BCE). Entre eles, o economista-chefe da instituição, Philip Lane, adotou tom otimista ao considerar os possíveis impactos econômicos da variante delta do coronavírus sobre a zona do euro, e alertou quanto a eventuais choques causados pela alta nos preços do setor de energia.

Já o presidente do Banco da Espanha e dirigente do BCE, Pablo Hernández de Cos, disse que a exposição do sistema financeiro europeu às criptomoedas é “limitada”, mas alertou que ela pode se elevar no futuro.

Entre outros índices europeus, o FTSE MIB, de Milão, recuou 0,46%, aos 25.930,46 pontos, o madrilenho IBEX 35 teve perdas de 0,63%, aos 8.899,00 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, fechou em alta de 0,40%, aos 5.537,03 pontos.

