Euronext apresenta oferta para comprar Bolsa de Valores italiana do grupo LSE

Em parceria com os credores italianos Cassa Depositi e Prestiti Equity e Intesa Sanpaolo SpA, a Euronext NV disse nesta segunda-feira (14) que apresentou uma oferta para adquirir a Bolsa de Valores italiana, a Borsa Italiana, do London Stock Exchange Group PLC (LSE). A transação, contudo, ainda não é certa. De acordo com a Euronext, a compra criaria o player líder dos mercados de capitais da Europa continental e levaria a Itália a ser o maior contribuinte de receitas do grupo ampliado. Na última sexta-feira, a Deutsche Boerse AG disse ter apresentado uma oferta para a aquisição da Borsa Italiana. Fonte: Dow Jones Newswires.

