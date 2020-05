Euroliga 2019/2020 é cancelada

Considerada a segunda melhor liga de basquetebol do mundo, atrás apenas da NBA dos Estados Unidos, a Euroliga, com 18 equipes de dez países diferentes do Velho Continente, decidiu cancelar a temporada 2019/2020. O motivo é a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Em nota divulgada nesta segunda (26), a entidade justificou a medida: “A variada evolução do coronavírus em diferentes territórios da Europa não garante que todas as equipes possam se preparar para jogos oficiais nas mesmas condições”.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 25, 2020

A Euroliga também optou por não considerar nenhuma equipe como campeã do torneio. Os dirigentes afirmam que foi a direção mais difícil tomada nas últimas duas décadas, porém preferiram salvaguardar a saúde e colocar a vida acima de qualquer interesse neste momento. A previsão dos organizadores do campeonato é retomar as partidas de basquete a partir do dia primeiro de outubro de 2020.

A Itália, com cerca de 32 mil mortes, e a Espanha, com aproximadamente 28 mil óbitos, estão entre os países mais atingidos na Europa pela doença. O número de infectados vem diminuindo, mas autoridades temem uma segunda onda da covid-19.