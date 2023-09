Eurogrupo declara apoio à candidatura de Piero Cipollone ao BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 13:55 Compartilhe

O Eurogrupo – que reúne os ministros das finanças da zona do euro – deu nesta sexta-feira o seu apoio à candidatura de Piero Cipollone para se tornar o novo membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), no lugar de Fabio Panetta, que deixa o cargo a partir de novembro de 2023.

Espera-se que o Conselho adote formalmente a sua recomendação até ao final deste mês, para recomendar quem ocupará o cargo em mandato não renovável de 8 anos.

Piero Cipollone é atualmente vice-presidente do Banco da Itália.

