Eurodeputados comparam situação em Nagorno-Karabakh a limpeza étnica

Os eurodeputados acusaram o Azerbaijão de fazer uma “limpeza étnica” entre os armênios da região de Nagorno-Karabakh, conforme resolução não vinculante adotada nesta quinta-feira (5).

De acordo com o documento, os eurolegisladores consideram “que a situação atual equivale a uma limpeza étnica” e, nesse sentido, condenaram “energicamente as ameaças e os atos de violência cometidos pelas tropas azerbaijanas”.

Na resolução, os eurolegisladores fizeram um apelo aos países da União Europeia para “adotarem medidas específicas contra pessoas do governo do Azerbaijão” pelos ataques em Nagorno-Karabakh.

O texto foi aprovado por 491 votos a favor e nove contra.

As operações militares lançadas pelo Azerbaijão contra os separatistas na região de Nagorno-Karabakh promoveram a partida de mais de 100 mil refugiados para a vizinha Armênia.

Levando-se em conta os dados oficiais de que 120 mil armênios viviam neste território do Cáucaso, o número significa que mais de 80% deles abandonaram suas casas por medo de represálias das forças azerbaijanas.

No domingo, uma missão da ONU chegou a Nagorno-Karabakh, a primeira desse tipo na região em 30 anos.

O fluxo ininterrupto e caótico alimentou as denúncias, por parte da Armênia, de “limpeza étnica”, algo que o Azerbaijão nega enfaticamente, chegando, inclusive a pedir aos armênios que permaneçam em Nagorno-Karabakh.

De maioria armênia e cristã, Nagorno-Karabakh se separou do Azerbaijão, de maioria muçulmana, após a desintegração da União Soviética. Desde então, os armênios desse território, que contaram com o apoio da vizinha Armênia, estiveram em conflito com o poder do Azerbaijão e travaram duas guerras: uma, entre 1988 e 1994, e a última, no final de 2020.

