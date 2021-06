Eurocopa, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

A terça-feira (15) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol internacional, França e Alemanha se enfrentam pela Eurocopa, às 16h (horário de Brasília), com transmissão dos canais SporTV. Já nas quadras de basquete, o Brooklyn Nets enfrenta o Milwaukee Bucks, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo 5 da semifinal da conferência leste da liga.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



EURO 2020

13h – Hungria x Portugal

Onde assistir: SporTV

16h – França x Alemanha

Onde assistir: SporTV

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h – CSA x Guarani

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Náutico x Vila Nova

Onde assistir: Premiere

21h30 – Goiás x CRB

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Confiança x Brasil de Pelotas

Onde assistir: SporTV e Premiere

LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO

11h30 – Estados Unidos x Itália

Onde assistir: SporTV 2

16h30 – Holanda x França

Onde assistir: SporTV 2

14h30 – Brasil x Eslovênia

Onde assistir: SporTV 2

16h30 – Estados Unidos x Turquia

Onde assistir: SporTV 2

NBA

21h30 – Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Onde assistir: SporTV 2

