Eurocopa: Holanda vence Áustria por 2 a 0 e está nas oitavas

A Holanda derrotou a Áustria por 2 a 0 nesta quinta-feira (17) e garantiu a primeira posição do Grupo C da Eurocopa, e a classificação para as oitavas, em uma partida na qual o lateral Denzel Dumfries participou dos dois gols.

The Netherlands are through to the Round of 16 as group winners! #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Memphis Depay marcou o seu sexto gol em seus últimos cinco jogos pela seleção aos 11 minutos, em cobrança de pênalti, após o capitão austríaco David Alaba pisar no pé de Dumfries e o árbitro Orel Grinfeld sinalizar pênalti após intervenção do VAR (árbitro de vídeo).

Depay perdeu uma excelente oportunidade de fazer 2 a 0, mas a equipe da casa chegou ao segundo gol com Dumfries aos 22 do segundo tempo, após passe de Donyell Malen.

Os holandeses, com seis pontos, não podem mais ser superados na liderança do grupo antes do último jogo, na segunda-feira, contra a Macedônia (que nesta quinta perdeu de 2 a 1 para a Ucrânia). Áustria e Ucrânia, que têm três pontos cada, se enfrentam ao mesmo tempo em Bucareste, em uma partida na qual o vencedor fica com o segundo lugar.

MATCH REPORT: Ukraine earned their first victory to take a step closer to the round of 16…#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Triunfo da Bélgica

Outra equipe a avançar para a próxima fase nesta quinta foi a Bélgica, que bateu a Dinamarca por 2 a 1 graças a gols de De Bruyne e Thorgan Hazard. A partida, válida pelo Grupo B, também ficou marcada pelas homenagens a Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em jogo contra a Finlândia, mas que agora se recupera em um hospital.

De Bruyne inspires Belgium to victory and a Round of 16 spot! #EURO2020 | #BEL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

* Com informações da agência de notícias Reuters.

Veja também