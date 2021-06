Eurocopa garante audiência maior para o SporTV do que Band e RedeTV No total, o SporTV alcançou 8 milhões de telespectadores, ficando atrás apenas de Globo, SBT e Record; dados fazem referência a 1º fase, entre 11 e 23 de junho

O SporTV tem motivos para comemorar com a transmissão da primeira fase da Eurocopa. Segundos dados da audiência entre os dias 11 e 23 de junho, datas pré mata-mata, a emissora paga de esportes da Globo conseguiu ter resultados melhores do que a Band e a RedeTV, que são canais de TV aberta.

O SporTV alcançou a primeira posição entre todos os canais pagos, sendo eles de esportes ou não, em 25 dos 36 jogos da Eurocopa. Com isso, a emissora alcançou a maior média mensal do ibope no último ano.

Alemanha x Portugal teve a maior marca registrada em uma transmissão de jogos na TV a cabo em 13 anos. No total, o SporTV alcançou 8 milhões de telespectadores, ficando atrás apenas de Globo, SBT e RecordTV, à frente de Band e RedeTV.

A Eurocopa segue agora em fase oitavas de final. Neste domingo, a atual campeã Portugal enfrenta a líder do ranking da Fifa Bélgica. Inglaterra e Alemanha se enfrentam na terça.

