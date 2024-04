EuroChem anuncia novo vice-presidente comercial para o Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/04/2024 - 17:00 Para compartilhar:

A EuroChem Brasil, uma das líderes mundiais na produção de fertilizantes minerais, anunciou a chegada de Maicon Cossa como vice-presidente (VP) Comercial no País. O executivo, que se reportará diretamente ao CEO Gustavo Horbach, “ocupará uma posição fundamental para o desenvolvimento do negócio, liderando a equipe comercial em todo o País com a missão de impulsionar o crescimento sustentável da companhia”, disse a empresa em nota.

Cossa tem como experiência comercial 20 anos na Yara, onde ascendeu até a posição de VP Comercial e de Supply Chain no Brasil, além de ter atuado como VP Global de Produtos de Alto Valor em Oslo.

“Sua nomeação evidencia o compromisso da companhia em atrair talentos para enriquecer sua equipe, visando impulsionar o crescimento do negócio e promover a inovação”, acrescentou ainda a EuroChem.