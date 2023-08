EuroChem anuncia Gustavo Horbach como diretor-presidente para América do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 8:00 Compartilhe

São Paulo, 9 – O Grupo EuroChem, um dos líderes globais na produção de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, acaba de anunciar Gustavo Horbach como seu diretor-presidente na América do Sul. Conforme comunicado da companhia, Horbach conduzirá a integração e a consolidação dos ativos e das operações da EuroChem na região, dando continuidade ao plano de crescimento da companhia. Entre as prioridades, está a conclusão e o comissionamento do projeto Salitre no primeiro trimestre de 2024, complexo mineroindustrial, em Minas Gerais, que fornecerá 15% de fertilizantes fosfatados demandados pelo mercado brasileiro.

O executivo está na companhia desde 2021 e exercia a função de vice-presidente de Produção Upstream e Projetos CapEx. Em sua nova função, Horbach irá liderar as operações da EuroChem e o desenvolvimento estratégico de negócios na região.

Engenheiro civil com pós-graduações em Administração e em Gestão de Projetos, Horbach tem mais de 20 anos de experiência na liderança de operações industriais e projetos de capital complexos para organizações globais, em vários setores, incluindo petroquímico, petróleo e gás, fertilizantes, mineração e energia. Na EuroChem, liderou projetos de investimento de capital e é membro do Conselho de Administração da Fertilizantes Heringer S.A.

No comunicado, Horbach disse: “assumo a liderança na América Latina comprometido com a visão de crescimento do Grupo na região. Buscaremos consolidar de maneira eficiente os ativos que já possuímos, não perdendo de vista potenciais oportunidades de mercado e fazendo com que nossos investimentos de Capital – notadamente Serra do Salitre – entrem em operação de maneira sólida e confiável. Contribuir cada vez mais com o agronegócio brasileiro e com a segurança alimentar é nossa missão e compromisso.”

O CEO das Américas, Don Lambert, destacou: “acreditamos e investimos na América do Sul e a nomeação do novo diretor-presidente amplia nosso foco estratégico na região. Em sua trajetória, Horbach demonstrou capacidade de gestão e sinergia com nossa visão, liderando o projeto de mineração e produção em Serra do Salitre, cujo cronograma está adiantado, com 75% da obra já concluída, alcançando recordes de segurança.”

A EuroChem é das três empresas do mundo com capacidade de fabricação dos três grupos de nutrientes primários: nitrogênio, fósforo e potássio. O grupo tem importantes unidades de produção na Rússia, Bélgica, Casaquistão e Lituânia, empregando cerca de 28 mil pessoas em 40 países. Na América do Sul, a EuroChem está presente de Norte a Sul do Brasil, com 22 unidades de mistura e distribuição da EuroChem Fertilizantes Tocantins e da Fertilizantes Heringer, da qual detém o controle acionário; e com a EuroChem Salitre, primeira unidade de produção fora da Europa, que em 2024 contribuirá com 15% do consumo brasileiro de fosfatados. O grupo atua ainda na Argentina com a EuroChem Emerger Fertilizantes.

