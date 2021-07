Euro: Menina é atacada por ingleses e torcedor faz ação para ‘mostrar que nem todo mundo no Reino Unido é horrível’ Criança apareceu na transmissão chorando e sendo consolada por um adulto após a Inglaterra eliminar a Alemanha na Eurocopa

Uma menina alemã foi atacada na internet por torcedores ingleses após aparecer chorando pela eliminação da Alemanha na Eurocopa, na semana passada. Diante do caso, um homem nascido no País de Gales resolveu fazer uma vaquinha para possíveis auxílios psicológicos para a criança e também para ‘mostrar que nem todo mundo no Reino Unido é horrível’.

– Temos uma minoria vocal de idiotas que estão sufocando o que é bom no Reino Unido e estão arruinando nossa percepção no cenário mundial e estão arruinando nosso relacionamento com nossos amigos e parceiros na Europa – disse o galês Joel Hughes, à ‘BBC’ do País de Galês.

O homem afirmou que arrecadou até agora mais de 8 mil euros (aproximadamente R$ 48 mil) para um “belo tratamento” para a menina.

– É um sucesso entre muitas pessoas que estão cansadas desse tipo de abuso online. Não estou tentando mudar o mundo aqui … se pudermos acabar colocando um sorriso no rosto daquela garota ou fazendo seus pais entenderem que existe realmente bom no Reino Unido, então pelo menos fizemos uma coisa – concluiu o homem.

Joel revelou que não encontrou ainda a menina que foi atacada na internet, mas que se a família não for encontrada, ou não quiser se envolver, ele disse que doará o dinheiro arrecadado para uma ‘causa que está intimamente ligada ao espírito da campanha’.

