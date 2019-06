Euro é pressionado por sinais do BCE e dólar se fortalece

O euro esteve em foco nesta terça-feira, 18, e atingiu mínimas no dia após o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sinalizar que pode haver mais cortes de juros mais adiante na região da moeda comum. Nesse quadro, o dólar se fortaleceu ante uma cesta de outras moedas principais, embora sem muito impulso.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 108,42 ienes, o euro recuava a US$ 1,1202 e a libra tinha alta a US$ 1,2565.

Draghi disse que mais cortes de juros continuam a fazer parte das ferramentas do BCE. Durante evento em Sintra, Portugal, o presidente da instituição previu que estímulos adicionais serão necessários, se a perspectiva econômica não melhorar.

As declarações de Draghi levaram o euro às mínimas do dia. Mais tarde, o movimento foi um pouco contido, depois de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O líder americano afirmou no Twitter que a bolsa de Frankfurt subia muito por causa das declarações de Draghi sobre o estímulo à economia. Trump argumenta que as autoridades europeias mantêm o euro fraco para conseguir uma vantagem injusta no comércio.

Na Europa, a libra avançou em dia de nova votação do Partido Conservador sobre a sucessão da premiê Theresa May, do Reino Unido. O novo voto dos deputados mostrou novamente o ex-prefeito de Londres Boris Johnson como favorito na disputa, o que faria dele também o próximo primeiro-ministro.