Eurípedes, presidente do Solidariedade, se entrega à Polícia Federal após quatro dias foragido

Da Redação 15/06/2024 - 13:57

O presidente do Solidariedade, Eurípedes Gomes Macedo Júnior, se entregou neste sábado, 15, à Polícia Federal (PF) após passar quatro dias foragido. Ele ficará sob custódia até ser encaminhado ao sistema penitenciário.

+ Dirigente é suspeito de se apropriar de helicóptero e esvaziar contas de partido

Eurípedes é investigado no âmbito da operação Fundo do Poço. Segundo a PF, o Solidariedade teria utilizado candidaturas laranjas ao redor do país, superfaturado serviços de consultoria jurídica e desviado recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social (FOS) – fundação criada pelo PROS, partido que se fundiu com o Solidariedade.

As autoridades estimam que R$ 36 milhões teriam sido desviados. A operação também apura o desaparecimento de um helicóptero do PROS avaliado em R$ 3,5 milhões.

Além de Eurípedes, outros ex-dirigentes e ex-candidatos da sigla nas eleições de 2022 também foram alvos da operação nesta semana. São eles:

Cintia Lourenço da Silva, primeira tesoureira do Solidariedade;

Alessandro Souza da Silva, candidato a deputado em 2022;

Felipe Antônio Espírito Santo;

Fabrício George Gomes dos Santos;

Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena;

Jarmisson Goncalves de Lima.

O presidente do Solidariedade ainda chegou a ser incluído na lista da difusão vermelha da Interpol após ter sido considerado foragido.

A IstoÉ tentou contato com o partido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.