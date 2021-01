Euller almeja crescimento no Chipre para terminar bem a temporada Lateral-esquerdo ex-Vitória está se destacando no AEL Limassol

No AEL Limassol desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, pediu intensidade máxima do elenco para as próximas partidas do ano. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo.

– Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo está ciente disso. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível – disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar a temporada ajudando o elenco.

– Vou me empenhar para ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Tenho me dedicado ao máximo para encerrar bem esse ano.

