EUA: Yum Brands compra Habit Restaurants por US$ 375 milhões

A Yum Brands, que controla as redes de fast food KFC, Pizza Hut e Taco Bell, anunciou nesta segunda-feira, 6, que fechou acordo para comprar a rede de hamburguerias Habit Restaurants, por US$ 14 a ação, ou cerca de US$ 375 milhões em dinheiro. De acordo com as companhias, o negócio deve ser concluído no início do verão do Hemisfério Norte.

Esta é a primeira aquisição de uma rede de restaurantes feita pela Yum desde que a companhia abriu seu capital, em 1997. A Yum é a maior empresa de restaurantes no mundo em número de lojas, com 49 mil unidades em 145 países.

Segundo a Yum, a aquisição deve ter impacto mínimo sobre o resultado da companhia no ano fiscal corrente. Os lucros referentes ao negócio são esperados para 2021 em diante.

A Habit será administrada de forma independente dentro da Yum, assim como as outras marcas controladas pela companhia, disse o CEO da Yum, David Gibbs, acrescentando que a atual diretoria da Habit deve ser mantida. A sede da empresa também deve continuar em Irvine, no Estado da Califórnia. Fonte: Dow Jones Newswires.