SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) – Os Estados Unidos vetaram nesta quarta-feira (18) uma resolução sobre o conflito no Oriente Médio apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU.

O texto recebeu 12 votos a favor, três a mais que os nove necessários, porém os EUA, um dos cinco membros com poder de veto, se posicionaram contra. Já Reino Unido e Rússia, que também podiam vetar a resolução, se abstiveram. (ANSA).

