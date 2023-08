EUA vendem 421,3 mil t de trigo da safra 2023/24 na semana até 27/7, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 13:16 Compartilhe

São Paulo, 3 – Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas de 421,3 mil toneladas de trigo da safra 2023/24 na semana encerrada em 27 de julho, informou nesta quinta-feira, 3, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa aumento de 81% ante a semana anterior e de 40% em relação à média das quatro semanas anteriores.

Os principais compradores foram China (138,5 mil t), México (125,1 mil t), Filipinas (120,9 mil t), Taiwan (108,3 mil t) e Panamá (41,6 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (116 mil t), Coreia do Sul (24 mil t), Nigéria (24 mil t), Guatemala (6,3 mil t) e República Dominicana (3 mil t).

Para a temporada 2024/25 foram reportadas vendas de 13,4 milhões de toneladas para o México (7 mil t) e o Panamá (6,4 mil t).

A soma das duas safras, de 434,7 mil toneladas, ficou dentro das estimativas de analistas, que iam de vendas de 200 mil toneladas a 581 mil toneladas.

Os embarques somaram 507,4 mil toneladas, aumento de 28% ante a semana anterior e de 54% ante a média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos do período foram China (141,7 mil t), Coreia do Sul (78 mil t), México (105,2 mil t), Filipinas (45,9 mil t), Vietnã (42,3 mil t), and Japão (34,2 mil t).

