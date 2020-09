EUA vendem 3,16 milhões de t de soja da safra 2020/21 na semana, diz USDA

São Paulo, 11 – Exportadores dos Estados Unidos venderam 3,16 milhões de toneladas de soja da safra 2020/21, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 3 de setembro, informou nesta sexta-feira o Departamento de Agricultura do país (USDA).

Na semana, os principais compradores foram China (1,593 milhão de t), destinos não revelados (926 mil t), México (272,2 mil t), Egito (145 mil t) e Holanda (57,5 mil t). Cancelamentos foram feitos pela Argélia (2,6 mil t).

O resultado ficou acima das estimativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam vendas totais entre 1,1 milhão e 1,9 milhão de toneladas.

Um total de 2.538.200 toneladas foram transferidas da temporada 2019/20, que terminou em 31 de agosto. O envio ao exterior na semana no período encerrado em 31 de agosto foi de 1,149 milhão de toneladas. Os principais destinos foram China (542,2 mil t), Alemanha (209,3 mil t), México (71,5 mil t), Holanda (69,3 mil t) e Paquistão (65,6 mil t). As exportações totais no ano comercial 2019/20 foram de 44,93 milhões de toneladas, queda de 4% na comparação com o ano anterior, de 46,77 milhões de toneladas.

Os embarques do período entre 1º e 3 de setembro somaram 526,2 mil toneladas. Os principais destinos foram China (400,9 mil t), Holanda (57,5 mil t), Argélia (32,4 mil t), México (11 mil t) e Taiwan (8,2 mil t).

