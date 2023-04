EUA vendem 311,3 mil t de soja da safra 2022/23 na semana até dia 20, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2023 - 15:58 Compartilhe

São Paulo, 27 – Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas de 311,3 mil toneladas de soja da safra 2022/23 na semana encerrada em 20 de abril, informou nesta quinta-feira, 27, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). As vendas foram expressivamente maiores do que as da semana anterior e 38% na média das quatro semanas anteriores.

Na semana, os principais compradores foram México (76,2 mil t), Japão (75,3 mil t), Alemanha (65,2 mil t), destinos não revelados (43,3 mil t) e Colômbia (15,9 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos pelo Canadá (700 t).







Para o ano-safra 2023/24 não foram registradas vendas.

As vendas vieram dentro da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam volume entre 125 mil toneladas e 600 mil toneladas na semana.

Os embarques do período totalizaram 453,7 mil toneladas na semana, 22% abaixo do volume embarcado na semana anterior e 35% na média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram China (140,6 mil t), Alemanha (65,2 mil t), Japão (62 mil t), México (53 mil t) e Indonésia (41,4 mil t).

