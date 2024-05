EUA vendem 279,4 mil toneladas de soja da safra 2023/24 na semana, afirma USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 9:52 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 279,4 mil toneladas de soja da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 16 de maio, informou nesta quinta-feira, 23, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa avanço de 5% ante a semana anterior, mas recuo de 15% em relação à média das quatro semanas anteriores.

Os principais compradores na semana foram Japão (73,5 mil t), destinos não revelados (70,7 mil t), Egito (55 mil t), Costa Rica (31,5 mil t) e Indonésia (25,3 mil t), que compensaram os cancelamentos de Tailândia (44,5 mil t) e México (3,3 mil t).

Para o ano comercial 2024/25 foram relatadas vendas de 65,5 mil toneladas, já descontados os cancelamentos. Os principais compradores foram destinos não revelados (60 mil t), Indonésia (6 mil t), Taiwan (5 mil t) e Japão (100 t), que compensaram os cancelamentos da Malásia (5,6 mil t).

O total vendido das duas safras, de 344,9 mil toneladas, ficou mais perto do piso das estimativas dos analistas, que esperavam vendas de 300 mil toneladas a 700 mil toneladas.

Os embarques do período foram de 258,8 mil toneladas, menor volume registrado no ano comercial, representando baixa de 42% ante a semana anterior e de 28% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos na semana foram México (87,8 mil t), Japão (61,2 mil t), Indonésia (24 mil t), Coreia do Sul (20,4 mil t) e Vietnã (16,5 mil t).