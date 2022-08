EUA vendem 249,9 mil t de trigo da safra 2022/23 na semana até 28/7, diz USDA

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 10:27 Compartilhe

São Paulo, 4 – Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas de 249,9 mil toneladas de trigo para a safra 2022/23 na semana encerrada em 28 de julho, informou nesta quinta-feira, 4, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa queda de 39% em relação à semana anterior e de 55% em comparação com a média das quatro semanas anteriores.

Os principais compradores foram para destinos não revelados (80 mil t), Indonésia (70 mil t), México (64,9 mil t), Costa Rica (11,5 mil t) e Venezuela (7,5 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos pela Guatemala (15,1 mil t), Peru (600 t) e Panamá (200 t).

Para a safra 2021/22 não foram realizadas comercializações na semana.

A venda da safra ficou dentro da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam volume entre 200 mil e 550 mil toneladas na semana.

Os embarques do período somaram 288,4 mil toneladas, queda de 17% em relação à semana anterior, mas alta de 10% em relação à média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos do período foram México (100,2 mil t), Taiwan (42 mil t), Coreia do Sul (33 mil t), Guatemala (31 mil t) e Colômbia (19,8 mil t).

