EUA vendem 1,831 milhão de t de milho da safra 2020/21 na semana, diz USDA

São Paulo, 22 – Exportadores dos Estados Unidos venderam 1,831 milhão de toneladas de milho da safra 2020/21 na semana encerrada em 15 de outubro, informou nesta quinta-feira o Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume é significativamente maior do que o reportado para a mesma temporada na semana anterior e 21% superior à média das últimas quatro semanas.

Os principais compradores foram Japão (490,1 mil t), China (433,5 mil t), México (377,4 mil t), Taiwan (179,8 mil t) e Israel (157,5 mil t), que compensaram cancelamentos de destinos não revelados (55,5 mil t).

O resultado da semana ficou acima das estimativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam vendas entre 800 mil toneladas e 1,4 milhão de toneladas.

Os embarques realizados no período somaram 898 mil toneladas, volume 10% acima do reportado na semana anterior e 7% maior do que a média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram China (364 mil t), México (168,3 mil t), Japão (165,9 mil t), Arábia Saudita (70,2 mil t) e Colômbia (55 mil t)

