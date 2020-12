EUA vendem 1,371 milhão de t de milho da safra 2020/21 na semana, diz USDA

São Paulo, 3 – Exportadores dos Estados Unidos venderam 1,371 milhão de toneladas de milho da safra 2020/21 na semana encerrada em 26 de novembro, informou nesta quinta-feira o Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume é 18% inferior ao reportado para a semana anterior e 14% menor em relação à média das últimas quatro semanas.

Os principais compradores foram México (656,9 mil t), destinos não revelados (351,4 mil t), China (154,8 mil t), Japão (138,8 mil t) e Coreia do Sul (62,6 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Colômbia (90 mil t) e Guatemala (13,1 mil t)

O resultado da semana ficou pouco acima das estimativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam vendas entre 800 mil toneladas e 1,3 milhão de toneladas.

Os embarques realizados no período somaram 1,072 milhão de toneladas, o maior volume do ano comercial, sendo 23% acima do reportado na semana anterior e 35% maior em relação à média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram China (475,8 mil t), México (312,3 mil t), Japão (82,3 mil t), Guatemala (59,5 mil t) e Honduras (49,7 mil t).

