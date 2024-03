EUA vendem 1,19 milhão de t de milho da safra 2023/24, mostra USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/03/2024 - 11:22 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas 1,19 milhão de toneladas de milho da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 14 de março, informou nesta quinta-feira, 21, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa baixa de 8% ante a semana anterior, mas alta de 10% em relação à média das quatro semanas anteriores.

Os principais compradores foram Japão (545,6 mil t), México (246 mil t), Coreia do Sul (133 mil t), Taiwan (101,4 mil t) e Colômbia (88,5 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (132,3 mil t) e Costa Rica (1,5 mil t).

Para a safra 2024/25 não foram reportadas vendas.

O volume total vendido ficou dentro da estimativa dos analistas, que esperavam vendas entre 900 mil toneladas e 1,3 milhão de toneladas.

Os embarques do período somaram cerca de 1,529 milhão de toneladas, representando o maior volume do ano comercial, com alta de 21% ante a semana anterior e de 31% em relação à média das quatro semanas anteriores.

Os principais destinos na semana foram México (761,9 mil t), Japão (209,6 mil t), Taiwan (145,3 mil t), Coreia do Sul (133,9 mil t) e Colômbia (94,3 mil t).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias