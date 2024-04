EUA vende equipamento à Ucrânia para melhorar sua defesa antiaérea

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/04/2024 - 6:36 Para compartilhar:

O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo para vender equipamento militar urgente à Ucrânia para reparar e atualizar os sistemas de mísseis HAWK, no valor de 138 milhões de dólares, enquanto um grande pacote de ajuda de US$ 60 bilhões permanece bloqueado no Congresso.

“A Ucrânia tem a necessidade urgente de aumentar sua capacidade de defesa contra os ataques russos com mísseis e a capacidade aérea das forças russas”, afirmou a Agência de Cooperação para a Defesa e Segurança dos Estados Unidos em um comunicado.

“Manter e melhorar o sistema de mísseis HAWK aumentará a capacidade ucraniana de defender sua população e proteger a infraestrutura nacional”, acrescenta a nota.

A venda “não vai alterar o equilíbrio militar básico na região”.

Os equipamentos americanos permitiram à Ucrânia melhorar sua defesa aérea, que consistia em aviões e sistemas de mísseis da era soviética, após a invasão russa de fevereiro de 2022.

Kiev faz apelos insistentes a Washington para que envie um pacote de ajuda de 60 bilhões de dólares que foi bloqueado durante meses pelos republicanos no Congresso.

O apoio permitirá a entrega de armas e munições cruciais às forças ucranianas nas frentes de combate, no momento em que a Rússia intensifica a campanha militar contra a Ucrânia.

Na noite de terça-feira, as forças russas atacaram duas instalações do setor de energia ucraniano, como parte da estratégia de Moscou para atingir a rede nacional de energia, informou o Exército ucraniano.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky admitiu no domingo que o país perderá a guerra se Washington não aprovar o pacote de ajuda.

O pacote foi aprovado pelo Senado americano, mas está bloqueado na Câmara de Representantes.

