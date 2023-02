EUA vão vender 26 mi de barris de reservas de petróleo com exigência do Congresso

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 20:15 Compartilhe





Por Timothy Gardner

(Reuters) – O governo Biden disse nesta segunda-feira que está vendendo 26 milhões de barris de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês), uma liberação que havia sido determinada pelo Congresso em anos anteriores.

O Departamento de Energia dos EUA considerou cancelar a venda de 26 milhões de barris do exercício fiscal de 2023 após o governo Biden ter vendido um recorde de 180 milhões de barris de reserva no ano passado. Mas um cancelamento assim exigiria ação do Congresso.





A venda anunciada nesta segunda-feira deve empurrar temporariamente o reservatório abaixo de seu nível atual de cerca de 372 milhões de barris, seu menor patamar desde 1983.

O departamento disse que as ofertas de petróleo vencem em 28 de fevereiro e que o petróleo será entregue de 1º de abril a 30 de junho.

O governo vendeu os 180 milhões de barris de petróleo para combater um aumento nos preços do combustível devido à guerra da Rússia na Ucrânia e à medida que os consumidores globais saíam da pandemia de Covid-19.

O departamento disse que está implementando uma estratégia de três partes para reabastecer o reservatório a longo prazo, incluindo reposições com receitas de vendas de emergência, retornos de mais de 25 milhões de barris de petróleo de trocas anteriores e trabalho com o Congresso para evitar “vendas desnecessárias” não relacionadas à interrupção no fornecimento para manter estrategicamente o volume.

No ano passado, o Congresso cancelou vendas de cerca de 140 milhões de barris da SPR que estavam programadas para ocorrer do ano fiscal de 2024 ao ano fiscal de 2027, após uma proposta do Departamento de Energia norte-americano para interrompê-las.

(Reportagem de Timothy Gardner)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias