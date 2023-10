EUA: USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 9:35 Compartilhe

São Paulo, 10 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá reduzir, na próxima quinta-feira (12), suas estimativas de rendimento e produção para soja e milho no país, de acordo com analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Para a soja, a produtividade deverá ser reduzida de 50,1 para 49,9 bushels por acre (3,37 para 3,36 toneladas por hectare), e a produção, de 4,146 bilhões para 4,132 bilhões de bushels (112,85 milhões para 112,47 milhões de toneladas).

No caso do milho, a estimativa de produção deverá passar de 15,134 bilhões para 15,1 bilhões de bushels (384,40 milhões para 383,54 milhões de toneladas), e a de produtividade, de 173,8 para 173,5 bushels por acre (10,91 para 10,89 toneladas por hectare).

A projeção para estoques de soja nos EUA ao fim de 2023/24 deverá ser elevada de 220 milhões para 236 milhões de bushels (5,99 milhões para 6,42 milhões de toneladas), disseram os analistas. Os estoques finais de milho deverão ser estimados em 2,145 bilhões de bushels (54,48 milhões de toneladas), em comparação a 2,221 bilhões de bushels (56,41 milhões de toneladas) projetados em setembro. A estimativa para os estoques de trigo nos EUA deverá passar de 615 milhões para 646 milhões de bushels (16,74 milhões para 17,58 milhões de toneladas).

Quanto aos estoques mundiais, os analistas acreditam que a previsão para reservas de soja ao fim de 2023/24 será elevada de 119,3 milhões para 119,6 milhões de toneladas. A estimativa para estoques globais de milho deverá passar de 314 milhões para 313 milhões de toneladas. Quanto ao trigo, a expectativa é de que a projeção passe de 258,6 milhões para 258,8 milhões de toneladas. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias