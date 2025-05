EUA: United cancela voos para Newark, Nova Jersey, após greve de controladores de tráfego aéreo

A United Airlines está cancelando 35 voos diários de ida e volta de Newark, Nova Jersey, a partir deste fim de semana, depois que um grupo de controladores de tráfego aéreo abandonou o trabalho.

O executivo-chefe da companhia aérea, Scott Kirby, disse nesta sexta-feira, 2, que a decisão foi tomada depois que 20% dos controladores da Administração Federal de Aviação (FAA) no Aeroporto Internacional Newark Liberty deixaram seus postos devido a problemas de longa data com a FAA. A tecnologia da qual os controladores dependem para gerenciar o tráfego falhou várias vezes nos últimos dias, apontou Kirby.

“A equipe em Newark agora é pequena demais para lidar com o número de aviões que estavam programados para operar. A instalação de controle de tráfego aéreo está com falta de pessoal há anos”, afirmou ele. A United vem pedindo ao governo que limite o número de voos ao que um aeroporto pode gerenciar de forma realista com base na equipe, acrescentou o CEO.

A falta de pessoal tem causado atrasos em Newark há muito tempo. A United é responsável por cerca de 75% do tráfego aéreo do aeroporto de Nova Jersey e tem planos de lançar cinco novos voos internacionais sem escalas a partir do hub este ano. As instalações da companhia aérea no local conectam os viajantes a 76 cidades dos EUA e a 81 locais internacionais.