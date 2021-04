EUA: Tyson inaugura complexo avícola de US$ 425 milhões no Tennessee

São Paulo, 08/04 – A Tyson Foods inaugurou nesta quinta-feira seu complexo avícola em Humboldt, no Estado do Tennessee, anunciou a empresa em comunicado. O projeto de US$ 425 milhões, que inclui uma unidade de processamento, uma fábrica de ração e um incubatório, representa o maior investimento da Tyson no Estado e o maior investimento corporativo da história do condado de Gibson.

Centenas de trabalhadores foram contratados e estão sendo treinados para o início das operações, que deve ocorrer ainda neste mês. Até 2023, a unidade de processamento deve contar com mais de 1,5 mil funcionários, disse a Tyson.

