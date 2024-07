EUA/Tyson Foods: diretor se declara inocente após prisão por dirigir embriagado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 15:10 Para compartilhar:

Nova York, 16 – O diretor Financeiro da Tyson Foods, John R. Tyson, se declarou inocente após sua prisão em junho por acusações que incluíam dirigir embriagado e direção imprudente. Tyson, que é filho do CEO da empresa, foi preso em 13 de junho pela polícia da Universidade do Arkansas e autuado no Washington County Detention Center. Na ocasião, as autoridades relataram que seu nível de álcool no sangue era de 0,191, mais do que o dobro do limite legal. O executivo foi suspenso pela empresa no mesmo dia. Advogados e representantes da Tyson Foods não responderam aos pedidos por comentário.

Ao se declarar inocente, Tyson ganha mais tempo para negociar um acordo com os promotores. Ele, que também é bisneto do fundador da gigante das carnes, entrou com a declaração na segunda-feira, e seu julgamento sobre as acusações está marcado para 28 de agosto, de acordo com o Tribunal Distrital de Fayetteville.

A prisão ocorreu aproximadamente um ano e meio depois de outra prisão de Tyson, quando a polícia disse que ele entrou em uma casa na área da Universidade do Arkansas, onde os moradores o encontraram dormindo. Tyson inicialmente se declarou inocente, mudando sua declaração para culpado um mês depois, ao mesmo tempo em que concordou em pagar uma multa de US$ 440.

Tyson atua desde outubro de 2022 como diretor financeiro da Tyson Foods, a maior processadora de carne dos EUA em vendas. Na época de sua nomeação, ele era o mais jovem diretor financeiro de uma empresa da Fortune 500. Após analisar sua prisão em novembro de 2022, o conselho de diretores da Tyson Foods disse que tinha confiança nele para o cargo. Fonte: Dow Jones Newswires.