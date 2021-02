EUA: Tyson Foods compra participação no segmento de aves da Malayan Flour Mills

São Paulo, 10 – A Tyson Foods, maior companhia de carne dos Estados Unidos em vendas e principal fornecedora de frango do país, e a Malayan Flour Mills Berhad (MFM), forte na avicultura integrada e moagem de farinha na Malásia, anunciaram parceria nesta quarta-feira, dia 10. A gigante norte-americana vai investir no negócio de aves da empresa com sede na Malásia, assumindo 49% de participação nos negócios. O valor da transação não foi informado.

O presidente internacional da Tyson Foods, Chris Langholz, disse que “a parceria vai adicionar mais flexibilidade de fornecimento para ambas as empresas, no negócio de aves com certificação halal (baseado nos princípios islâmicos) para consumidores e clientes no país, além dos mercados de exportação prioritários”.

A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da MFM, entre outros. A Tyson Foods Malaysia atualmente opera uma fábrica e um centro de inovação. O negócio verticalmente integrado com a MFM inclui fábricas de rações, incubadoras, granjas e instalações de processamento.

Segundo o diretor Administrativo da MFM, Teh Wee Chye, a Malásia é um dos principais mercados de aves no Sudeste Asiático, com um alto consumo per capita de aves e, juntos com a Tyson, espera-se “aumentar ofertas de produtos de aves halal no país, especialmente no segmento de aves processadas. ”

O valor de mercado da indústria halal da Malásia deve chegar a US$ 147,4 bilhões até 2025, de acordo com a Halal Industry Development Corporation (HDC). O país exporta cerca de US$ 9 bilhões em produtos com certificação. (Com informações da Dow Jones Newswires).

