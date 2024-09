EUA: tripulação da Space X que fez primeira caminhada espacial com civis retorna à Terra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 10:34 Para compartilhar:

Os tripulantes da Polaris Dawn, da Space X, retornaram à Terra neste domingo, encerrando a viagem de cinco dias que os levou para a primeira caminhada espacial privada enquanto orbitavam a quase 740 quilômetros acima da Terra. Na cápsula que caiu no Golfo do México, estavam o bilionário Jared Isaacman, dois engenheiros da SpaceX e um ex-piloto do Thunderbird da Força Aérea.

“A missão está completa”, Isaacman disse pelo rádio dentro da cápsula Dragon, enquanto aguardava pela equipe de recuperação. Em uma hora, todos os quatro estavam fora da nave espacial.

A caminhada espacial comercial realizada na quinta-feira durou menos de duas horas, sendo mais curta do que as realizadas pela Estação Espacial Internacional.

A maior parte do tempo foi para despressurizar a cápsula – que permaneceu aberta por meia hora – e, em seguida, restaurar o ar da cabine. A SpaceX considera o breve exercício como um ponto de partida para testar a tecnologia de trajes espaciais para futuras missões mais longas para Marte.