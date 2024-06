EUA: tiroteio deixa um morto e 24 feridos em Ohio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Uma pessoa morreu e outras 24 pessoas ficaram feridas após um tiroteio na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, ninguém foi preso.

O crime aconteceu durante uma festa por volta da meia-noite do horário local. As autoridades ainda investigam a motivação do crime.

Dos 24 feridos, ao menos dois estão internados em estado grave. Os outros foram atendidos em hospitais da região e liberados.

As vítimas não tiveram seus nomes revelados. A polícia tenta localizar o suspeito e pediu que testemunhas prestem depoimento para colaborar com as investigações.