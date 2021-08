EUA terminam Jogos no topo da tabela de medalhas, Brasil e Cuba se destacam na América Latina

Por Amy Tennery

TÓQUIO (Reuters) – Uma série de ouros no final da competição deixou os Estados Unidos no topo da tabela de medalhas da Olimpíada de Tóquio, superando a China, enquanto Brasil e Cuba se destacaram entre os países da América Latina.

A equipe norte-americana já tinha mais de 100 medalhas ao chegar no último dia de competições e garantiu o topo pela terceira vez seguida graças a vários ouros, incluindo do basquete e do vôlei feminino.

Os EUA encerraram a disputa com 39 ouros, um a mais que a China, e 113 medalhas no total. Entretanto, o resultado ficou abaixo daquele dos Jogos do Rio 2016, onde a equipe conseguiu 46 ouros e um total de 121 medalhas.

O Japão ficou em terceiro lugar, à frente do Reino Unido.

“Estamos muito felizes com a atuação da equipe dos Estados Unidos nos Jogos de Tóquio”, disse Susanne Lyons, presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos.

Como de costume, Brasil e Cuba se destacaram entre as equipes da América Latina. A equipe brasileira terminou em 12º, com sete ouros, seis pratas e oito bronzes.

Os cubanos conquistaram o 14º lugar com sete ouros, três pratas e cinco bronzes.

Veja também