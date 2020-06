EUA tem mais de 700 mortes por coronavírus em 24 horas (Johns Hopkins)

Os Estados Unidos registraram outras 734 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de mortes no país para 115.347, de acordo com uma contagem de sábado da Universidade Johns Hopkins.

A maior economia do mundo é a mais afetada pela pandemia em termos absolutos, com o maior número de mortes e o maior número de infecções – 2.071.782 às 20h30 de sábado (horário local, 21h30 no Brasil), apontou um rastreador mantido pela universidade de Baltimore.

Os EUA continuam registrando cerca de 20.000 novos casos de coronavírus todos os dias.

“É importante lembrar que esta situação é sem precedentes. E que a pandemia não terminou”, disse Robert Redfield, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, na sexta-feira.

O governo do presidente Donald Trump admite novos surtos de coronavírus em alguns estados, mas insiste que não haverá uma nova paralisação da economia caso surja uma segunda onda.

