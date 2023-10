EUA têm economia resiliente nas mãos, incluindo gastos com consumo robustos, diz Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 14:25 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quinta-feira, 19, que os Estados Unidos certamente têm uma economia muito resiliente em suas mãos, o que foi uma “surpresa” em alguns níveis. Em evento do Clube Econômico de Nova York, o dirigente avaliou que o crescimento está acima da tendência, e que os gastos com consumo estão robustos, assim como o mercado de trabalho.

“Resiliência da economia se resume a demanda forte”, resumiu Powell.

Ele afirmou que a autoridade agiu muito rápido em 2022, que agora está mais cautelosa com suas decisões. “Desaceleramos aperto monetário para avaliar efeitos”, disse.

O presidente do Fed destacou, no entanto, que não há precisão do atraso com que a política monetária atingirá a economia. Ainda assim, de acordo com o dirigente, a política monetária está funcionando por canais tradicionais.

Na visão de Powell, é possível que o equilíbrio de cadeias suprimento, incluindo oferta, demanda e mão de obra, permita desinflação sem prejudicar economia.

