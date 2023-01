EUA: Telefonema salva homem de ser atingido por enorme pedra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 10:41 Compartilhe

Mauricio Henao, que reside na cidade de Malibu, Califórnia (EUA), estava saindo da sua casa quando recebeu uma ligação da namorada, que mora com ele. Esse telefonema evitou que o homem fosse atingido por uma enorme pedra que caiu sobre o seu carro.





O americano informou a emissora KTLA que o veículo estava estacionado do outro lado da rua. No momento em que ele saiu de casa, a namorada ligou, pediu para que ele voltasse e pegasse a bolsa que ela havia esquecido.

Instantes depois, Mauricio ouviu um estrondo. “Corri para fora de casa e vi meu carro esmagado”, disse ele. O que aconteceu foi que uma enorme pedra rolou da encosta e caiu exatamente em cima do teto do veículo.

“A rocha é do tamanho de todo o capô. Os para-brisas estão quebrados e a estrutura do carro está toda torcida”, completou o americano. Ninguém se feriu no incidente.





Ele comentou à ABC News que não vai mais estacionar no mesmo lugar. “Estou um pouco traumatizado com toda essa provação”, completou. Mas o americano classificou como um sinal de sorte por ter escapado. “Acho que vou jogar na loteria”, brincou.

