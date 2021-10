EUA suspendem ajuda financeira ao Sudão após golpe

WASHINGTON, 25 OUT (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (25) a suspensão da ajuda financeira ao Sudão após o golpe de Estado dado pelos militares e pediram a restauração imediata de um governo civil.

“O governo de transição liderado por civis deve ser restaurado imediatamente e representa a vontade do povo. À luz desses acontecimentos, os EUA estão suspendendo a assistência” destinada ao apoio econômico do país africano, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price.

O auxílio do governo americano ao país africano é avaliado em US$ 700 milhões.

Mais cedo, um porta-voz da Casa Branca disse que os EUA estão “profundamente alarmados” com as notícias do golpe no Sudão e “exigem a libertação imediata do primeiro-ministro Abdalla Hamdock e de outras pessoas que foram detidas”.

“As ações de hoje estão em total contraste com a vontade do povo sudanês e suas aspirações por paz, liberdade e justiça”, enfatizou o representante americano, acrescentando que os “EUA continuam a apoiar fortemente a demanda do povo sudanês por uma transição democrática”. (ANSA)

