O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e outras agências federais estão investigando um surto de E. coli ligado aos sanduíches de carne do McDonald’s. Há 49 casos registrados e 10 hospitalizações até o momento, de acordo com o CDC.

Às 17h50, as ações do McDonald’s caíam 9,44% no after hours.