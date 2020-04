EUA sugere que Pequim soube de primeiros casos de coronavírus em novembro

Os Estados Unidos, que acusam a China de ter demorado a notificar o resto do mundo sobre o surgimento do novo coronavírus, sugeriram nesta quinta-feira que Pequim pode ter tomado conhecimento dos primeiros casos em novembro e não em dezembro, como alegam as autoridades chinesas.

“Você se lembrarão que os primeiros casos foram conhecidos pelo governo chinês talvez desde novembro e, sem dúvida, desde meados de dezembro, e levaram tempo para avisar o resto do mundo, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS)”, afirmou o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, a uma rádio local de Washington.

A China revelou à OMS a existência de um foco de casos de pneumonia em Wuhan, na província de Hubei, em 31 de dezembro.

Na época, havia 44 casos registrados oficialmente, incluindo 11 que contraíram uma forma grave de pneumonia.

A OMS falou publicamente sobre o vírus pela primeira vez em 4 de janeiro, mas não declarou “uma emergência internacional de saúde pública” até 30 de janeiro.

A China sempre alegou ter compartilhado as informações muito rapidamente, mas o governo dos EUA acusa que o país asiático demorou demais e ocultou a gravidade da doença, que, segundo Washington, permitiu que a epidemia se espalhasse pelo mundo e matasse dezenas de milhares de pessoas.

Os primeiros casos de COVID-19 mencionados datam de dezembro em Wuhan, mas Pompeo sugere que a emergência dos primeiros casos ocorreu antes.

As autoridades do governo americano culpam a OMS por confiar demais na China e por desdenhar de um suposto alerta de Taiwan, que alertou no final de dezembro sobre uma provável transmissão humana do vírus.