EUA: Spirit Airlines maximiza linha de crédito, estende prazo de refinanciamento e ação dispara

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 20:38 Para compartilhar:

A Spirit Airlines tomou como empréstimo todos os US$ 300 milhões disponíveis em uma linha de crédito. No momento, a companhia aérea de baixo custo avalia um possível pedido de falência.

A Spirit disse, em um documento protocolado na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana), que em 15 de outubro atingiu o limite máximo do empréstimo em uma linha de crédito rotativo sênior garantida.

A companhia aérea tinha até segunda-feira para refinanciar mais de US$ 1,1 bilhão em dívidas ou seu contrato de processamento de cartão de crédito não seria prorrogado no próximo ano, mas conseguiu aumentar seu prazo até dezembro, informou a empresa.

No início deste mês, o The Wall Street Journal informou que a Spirit tem discutido com os detentores de títulos sobre os termos de um possível pedido de falência, na esteira de sua fusão fracassada com a JetBlue Airways.

As 18h44 (de Brasília) a ação da Spirit Airlines subia 36% no after hours.