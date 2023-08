EUA: sindicato reclama de progresso lento nas negociações salariais com Ford, GM e Stellantis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 19:36 Compartilhe

O sindicato americano United Auto Workers (UAW) disse nesta terça-feira, 15, que as negociações trabalhistas com as montadoras de Detroit estão lentas. A entidade informou que realizará uma votação de autorização de greve na próxima semana – uma etapa processual necessária para que sua liderança convoque uma paralisação do trabalho.

O UAW está negociando novos acordos trabalhistas de quatro anos para cerca de 146 mil trabalhadores americanos da General Motors, da Ford Motor e da Stellantis. Os contratos existentes expiram em 1º de setembro.

“Hoje marca 30 dias até o contrato do sindicato com as big three expirar, mas a negociação nas três mesas ainda não progrediu além das questões não econômicas”, disse o sindicato.

