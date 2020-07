EUA: setor de etanol perdeu US$ 3,4 bilhões em receita por causa da pandemia

São Paulo, 16 – A pandemia do novo coronavírus resultou até agora em perda de receita de mais de US$ 3,4 bilhões para o setor de etanol dos Estados Unidos, de acordo com uma análise econômica divulgada na quarta feira (15) pela Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). Com base nas projeções mais recentes da Administração de Informação de Energia e do Instituto de Pesquisa sobre Políticas Alimentares e Agrícolas, o estudo da RFA estima que as perdas relacionadas à pandemia podem chegar a quase US$ 9 bilhões ao fim de 2021.

De acordo com o estudo do economista-chefe da RFA, Scott Richman, as perdas entre março e o fim de junho se devem a uma combinação de menor produção e preços mais baixos. O estudo prevê que, se as condições de mercado não se deteriorarem ainda mais, as perdas podem se aproximar de US$ 7 bilhões em 2020 e US$ 1,8 bilhão em 2021. “No entanto, se restrições adicionais a deslocamentos e ao comércio forem adotadas pelos Estados, as perdas serão maiores e poderão superar os US$ 10 bilhões”, diz a RFA.

Em certo momento no fim de abril, mais da metade da capacidade de produção do setor de etanol estava fechada, diz o presidente da RFA, Geoff Cooper. “As condições melhoraram desde então, mas a produção e o consumo de etanol continuam bem abaixo dos níveis pré-covid-19”, afirma. Segundo ele, o estudo deixa claro que o Congresso dos EUA precisa agir rapidamente para aprovar um pacote de ajuda de emergência para o setor.

