EUA: Senado está pronto para ‘passar noite em claro’ para aprovar orçamento dos republicanos

Os senadores dos EUA estão prontos para ficarem acordados até a manhã de sexta-feira, 21, lançando um orçamento “vote-a-rama” – um procedimento que permite que os senadores proponham um número ilimitado de emendas a medidas relacionadas ao orçamento – para liberar um pacote de US$ 340 bilhões que a equipe do presidente Donald Trump diz precisar para deportações em massa e medidas de segurança que estão no topo da agenda republicana.

O resultado será um esforço final dos republicanos, previsto para as primeiras horas da manhã, para usar seu poder de maioria em uma votação partidária.

O pacote que os senadores estão promovendo é o que os republicanos consideram como um adiantamento da agenda de Trump, parte de um esforço mais amplo que acabará por incluir uma legislação para estender cerca de US$ 4,5 trilhões em incentivos fiscais e outras prioridades. Isso está sendo montado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, em um pacote orçamentário separado que também busca reduções de até US$ 2 trilhões no setor de saúde e em outros programas.