EUA: SEC aprova novas regras para fundos de mercado monetário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 16:11 Compartilhe

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) adotou nesta quarta-feira, 12, emendas à regra que rege os fundos do mercado monetário americano, na tentativa de impedir os investidores de fugirem de certos fundos em massa quando os mercados enfrentarem estresse extremo. Com as alterações, os requisitos mínimos de liquidez para os fundos foram aumentados no caso de resgate de mais de 5% dos ativos do fundo por dia.

A regra final também exige que os fundos mantenham pelo menos 25% de suas participações em ativos com vencimento em um dia, acima dos 10% atuais, e pelo menos 50% de suas participações em ativos com vencimento em uma semana, acima dos 30% atualmente.

As emendas também removerão as disposições da regra atual que permitem que um fundo do mercado monetário suspenda temporariamente os resgates e permite que os fundos imponham taxas de liquidez se seus ativos líquidos semanais caírem abaixo de um determinado limite. As regras devem entrar em vigor dentro de 18 meses, embora a SEC tenha dito que está considerando um período de conformidade em fases.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias