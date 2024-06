EUA se preparam para onda de calor

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Grandes áreas do centro e leste dos Estados Unidos se preparavam para uma onda de calor prevista para a próxima semana, com temperaturas elevadas para o mês de junho.

“As temperaturas vão disparar na próxima semana do centro-oeste até o nordeste” do país, alertou nesta sexta-feira (14) na rede social X o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), que conta com “dezenas de recordes” de calor diários.

A onda deve começar no domingo, no centro, e se estender pelo centro-oeste e nordeste até terça-feira, devendo permanecer na maior parte da semana, segundo o NWS.

“O calor é a principal causa de morte relacionada ao clima na maioria dos anos. Levem a sério”, advertiu o serviço meteorológico.

A capital do país já ativou seu alerta de emergência devido ao calor, informou a prefeita, Muriel Bowser. “Temperaturas extremas estão previstas para a próxima semana”.

Os termômetros podem chegar a 38ºC no dia 23. Cidades como Chicago e Nova York também serão afetadas.

Cientistas consideram as ondas de calor recorrentes um marcador inequívoco do aquecimento global e preveem que elas se multipliquem e intensifiquem ainda mais.