EUA se preparam para implementação de corte de imposto em folhas de salários

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o governo dos Estados Unidos está se preparando para implementar cortes em impostos incidentes sobre as folhas de salários. Trata-se de uma promessa antiga do presidente Donald Trump, mas que não conta com apoio de congressistas em virtude do impacto sobre as contas públicas.

Em entrevista à Fox Business, Mnuchin não quis “especular”, em suas palavras, sobre um possível acordo entre situação e oposição por um novo pacote fiscal no país para amortecer os impactos da crise do coronavírus no país. Por outro lado, voltou a pedir a colaboração do Partido Democrata. “Pedimos que democratas sejam razoáveis e deixem política de lado”, instou, na entrevista.

Steven Mnuchin ainda voltou a defender o processo de retomada das atividades produtivas após o choque da pandemia. “Acredito que vamos ver bons números econômicos entre agora e o fim do ano”, disse.

